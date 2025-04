Osterwochenende: 3 Menschen kamen bei Verkehrsunfällen ums Leben

Unfälle in der Steiermark, Ober- und Niederösterreich

Am Karfreitag kam ein 67-jähriger Österreicher mit seinem Traktor im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich von der Fahrbahn ab und stürzte rund 50 Meter über eine steile Böschung in einen Wald. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Ein 31-jähriger Motorradlenker kam am Ostersonntag im Bezirk Voitsberg in der Steiermark zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Das dritte Todesopfer, ein Pkw-Insasse in Oberösterreich, verstarb in den Morgenstunden des 22. April an den Unfallfolgen.