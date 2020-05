Organisierte Kriminalität im Fokus der Staatsanwälte

„Die Strafverfolgungsbehörden werden länderübergreifend gegen diese Modedroge vorgehen und planen die Bildung einer gemeinsamen Ermittlergruppe“, erklärte der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Werner Pleischl.

Die Droge wird vor allem in Tschechien produziert und an den Grenzübergängen, auf „Vietnamesen-Märkten“ verkauft. Auch an Abnehmer in Österreich. Die Herstellung ist denkbar einfach und kostengünstig. Staatsanwalt Klein: „Die Produzenten benötigen nur ein Equipment um 300 Euro. Crystal kann in jeder Küche gekocht werden.“ Die Stoffe – Haushaltsmittel, Industrie-Reiniger, Jod und roter Phosphor – finden sich in jeder Drogerie.

Der Verkauf dieser Droge wirft infolge der billigen Herstellung enorme Gewinne ab. Ein Gramm kostet 60 bis 80 Euro. Konsumenten werden sofort süchtig.