Offensive gegen den Pflege-Engpass

Bund und Länder starten wieder einen Anlauf, um die Betreuung von Kranken und Älteren langfristig gewährleisten zu können. Geschraubt werden soll vor allem am Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG), um Spitalspfleger künftig auch in der Langzeitbetreuung einsetzen zu können.

„Der Bedarf an Pflege steigt aufgrund der demografischen Entwicklung rasant an“, sagt Niederösterreichs Landesrat Martin Eichtinger ( ÖVP). Als Vorsitzender des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds führt er seit vergangenen Freitag auch eine bundesweite Experten-Arbeitsgruppe an. Sie soll einmal mehr die Ausbildung und Kompetenzen der diplomierten Pflegekräfte, Pflegeassistenten und Pflegefachassistenten evaluieren und neu ordnen. Die beiden Letzteren werden seit der jüngsten Reform 2016 in Österreich ausgebildet. Hinter vorgehaltener Hand berichten erfahrene Krankenschwestern und Pfleger aber, dass sich die damals angestrebte Aufgabenverteilung zwischen den drei Berufsbildern nicht wirklich eingestellt hat.

Das soll nun anders werden. „Um den drohenden Mangel an Pflegekräften entgegenzuwirken, müssen wir Berufsrechte und Kompetenzen der Pflegeberufe schärfen, die Pflege attraktivieren und junge Menschen für den Pflegeberuf gewinnen“, sagt Eichtinger. Insbesondere die Pflegefachassistenz soll mit mehr Kompetenzen ausgestattet werden, „um auch in der Langzeitpflege optimal eingesetzt zu werden“.