Österreicher in Bayern mit mehreren Kilo Gold unterwegs

Im Auto eines Österreichers haben bayerische Polizisten bei einer Grenzkontrolle mehr als drei Kilo Gold gefunden. Der 21 Jahre alte Fahrer habe den Beamten gesagt, dass er in Bayern ein Auto kaufen wolle, teilte die deutsche Polizei am Mittwoch mit. Im Handschuhfach hätten die Polizisten am Sonntag in Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) dann aber knapp 3,3 Kilo Gold im Wert von mehr als 197.000 Euro entdeckt.

