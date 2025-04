Wetter: Mit Sonnenschein und warmen Temperaturen in die Osterferien

Gute Nachrichten von den Experten von Geosphere Austria: Die Ferien beginnen mit strahlendem Sonnenschein und ungewöhnlich warmen Temperaturen von bis zu 25 Grad. Ab Sonntag sorgt jedoch eine aufziehende Störungszone für mehr Wolken und stellenweise Regen. Die Temperaturen bleiben weiterhin frühlingshaft.

Am Freitag zeigt sich der Himmel über weiten Teilen Österreichs freundlich. Besonders im Westen bleibt es bis zum Nachmittag wolkenlos. Erst später ziehen aus Nordosten zunehmend Wolken auf, örtlich sind auch erste Regenschauer möglich. Am Alpenostrand weht lebhafter bis starker Wind, sonst ist er meist mäßig aus West bis Nordwest. Die Temperaturen in der Früh liegen zwischen minus zwei und plus sechs Grad, tagsüber werden 15 bis 24 Grad erreicht.

Das freundliche Wetter setzt sich auch am Samstag im Westen fort. Dort dominiert den ganzen Tag über der Sonnenschein, lediglich hohe Schleierwolken ziehen durch. Im Osten halten sich am Vormittag noch dichtere Restwolken, die aber zunehmend auflockern. Der Wind weht hier mäßig bis lebhaft, sonst schwach bis mäßig. Die Frühtemperaturen umspannen zwei bis neun Grad, die Tageshöchstwerte erneut 15 bis 24 Grad. Störungszone nähert sich Am Sonntag nähert sich aus Südwesten eine Störungszone, wodurch sich an der Alpensüdseite dichte Wolken stauen. Besonders am Nachmittag kann es dort auch regnen. Abseits davon zeigt sich wieder vermehrt die Sonne, auch wenn Wolken von Westen nach Osten durchziehen. Der Wind frischt im Süden und entlang des Alpenhauptkamms lebhaft auf, sonst bleibt er eher schwach. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen drei und zwölf Grad, tagsüber zwischen 17 und 24 Grad.

Am Montag gibt es vor allem im Süden und Südwesten dichte Wolken und immer wieder Regen. Im Norden und entlang der Alpennordseite zeigt sich die Sonne öfter, hier bilden sich jedoch vermehrt Quellwolken. Im nördlichen Flachland sind vereinzelt Gewitter möglich. Die Frühtemperaturen liegen zwischen vier und zwölf Grad, die Höchsttemperaturen erreichen 17 bis 25 Grad. Am Dienstag zieht eine Störung aus Südosten über das Land. Sie bringt dichte Wolken und verbreitet Regenschauer, örtlich auch kräftige Gewitter – besonders zwischen Tirol und Oberösterreich. Im Tagesverlauf lockert es von Westen her langsam auf. Die Temperaturen bleiben mit sechs bis 13 Grad am Morgen und 16 bis 23 Grad am Nachmittag weiterhin mild.