Nur 17% optimistisch: Stimmung in Österreich im Keller

Die Stimmung der Österreicher ist im Keller, nicht einmal zu Pandemiezeiten war sie so schlecht, sagen die Daten von market. Das Institut macht den Krieg im Iran dafür verantwortlich.

Der Anteil, der mit Zuversicht vorausblickt, liegt nur mehr bei 17 Prozent. Gleichzeitig beträgt jener der Pessimisten 65 Prozent, so die am Donnerstag veröffentlichte Erhebung. Der Stimmungsabfall kam abrupt, im Februar standen noch 30 Prozent Optimisten 50 Prozent Pessimisten gegenüber.