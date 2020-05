Ökonom: "Dieser Plan ist wenig ambitioniert"

Kärntens Sozialdemokraten rund um Gesundheitslandesrätin Beate Prettner loben ihn, die Opposition kritisiert ihn: die Rede ist vom " Gesundheitsplan 2020", der eine Betten-Reduktion an Kärntens Spitälern um acht Prozent und Einsparungen von 10 Millionen Euro jährlich vorsieht. Universitätsprofessor und Ökonom Gottfried Haber nennt das Vorhaben im KURIER-Interview "wenig ambitioniert".

Das Land reduziert Betten und spart zehn Millionen jährlich ein. Gleichzeitig gibt es Standortgarantien für die elf vom Land mitfinanzierten Spitälern. Kann dieser Plan das Kärntner Gesundheitssystem in den nächsten fünf Jahren wie kolportiert retten?

Haber: Mir erscheint der Plan ehrlich gesagt wenig ambitioniert oder nicht ambitioniert genug. Zehn Millionen Euro und eine Bettenreduktion von acht Prozent – das sind nicht gerade beherzte Schritte. Man muss das in Relation sehen zu rund 250 Millionen Euro, die die Spitäler Jahr für Jahr als Fehlbeträge ausweisen.

Das Land spricht von einer "entscheidenden Weichenstellung im Gesundheitssystem".

Naja, in Zeiten wie diesen, wo Kärnten eine noch nie da gewesene Finanzkrise plagt, sollte man nicht vorschnell und eilig einen Plan beschließen, der die Weichen für das Kärntner Gesundheitssystem in den nächsten fünf Jahren stellt. Es kann nicht das Ziel sein, einfach Betten hin und her zu schieben.

280 Betten – das entspricht in etwa einem kleineren Kärntner Spital. Wäre es klüger, ein solches zu schließen? Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl hat auf eine Statistik verwiesen, wonach Kärnten gemessen an der Bevölkerung um 13 Prozent mehr Spitalsbetten zur Verfügung stellt als der Österreich-Schnitt.

Zumindest sind in der jetzigen Zeit Standort- und Beschäftigungsgarantien nichts, was uns weiter bringt. Man sollte zumindest nicht unter der Prämisse planen, dass alles wie gehabt erhalten bleiben muss. Wobei die Stoßrichtung des gesamten Vorhabens nicht falsch ist: der Trend geht ja durchaus hin zu einer Reduzierung des stationären Aufenthalts und zum niedergelassenen Bereich. Also die Idee ist die richtige, aber der Plan ist wie gesagt leider nicht ambitioniert. Warum wird im Vorfeld ein Denkverbot für die Schließung eines Standortes ausgesprochen? Möglicherweise hätte man bei gewissen Standorten durchaus die Sinnfrage stellen sollen. Auch kleine Häuser können hohe Kosten verursachen.

Das Klinikum Klagenfurt und das Krankenhaus in Villach kommen fast ungeschoren davon, Villach wird mit dem neuen Schwerpunkt Psychiatrie sogar aufgewertet.

Villach wird zu einem Schwerpunktkrankenhaus. Das erscheint mir wenig sinnvoll. Warum muss ich 40 Kilometer von Klagenfurt entfernt ein neues Schwerpunktkrankenhaus schaffen? Warum alles duplizieren, was ich auch in der Landeshauptstadt anbiete? Die Qualität der Gesundheitsversorgung halte ich nicht aufrecht, indem ich überall alles zur Verfügung stelle. Ich vermisse, dass man sich die Frage stellt: Was benötige ich wo? Und zwar in welcher Dichte und in welcher Dimension? Man muss untersuchen, welche Abteilungen man am besten an welchen Standorten konzentrieren sollte. Außerdem befürchte ich die Verschiebung von günstigen zu teuren Häusern. Wolfsberg beispielsweise gilt als sogenanntes "teures Haus", St. Veit oder Spittal sind vergleichsweise billig.

Sie sind stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Kärntner Krankenanstaltenbetriebsgesellschaft KABEG. Wurden die Häuser in die Pläne eingebunden? Zahlreiche Krankenhäuser haben Nachverhandlungen mit dem Land angekündigt, weil sie sich übergangen fühlen.

Es wäre eigentlich logisch, dass man einen solchen Plan mit den Betroffenen abstimmt – also auch mit der KABEG und anderen Häusern. Das geschah aber nur zum Teil und jetzt fühlen sich natürlich viele überrumpelt. Auch das unterstreicht den Eindruck, dass eilig ein entscheidender Strukturplan erstellt wurde.