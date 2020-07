Öffi-Fahrer sollen Umgang mit Blinden trainieren

Artikel 16(2) der EU-Verordnung 181/2011 über die Rechte von Fahrgästen, die im März 2013 in Kraft getreten ist, schreibt ein verpflichtendes Training für die Fahrer von Reise- und Linienbussen im Umgang mit Reisenden mit Behinderungen vor, um besser auf die Bedürfnisse dieser Personengruppe eingehen zu können. Die Mitgliedstaaten müssen weiters dafür sorgen, dass eigene Terminals eingerichtet werden, in denen Fahrgäste mit Behinderungen adäquate Hilfe und Unterstützung für ihre jeweilige Reise bekommen. Betreiber von Buslinien, die sich nicht an diese Vorgaben halten, müssen vom jeweiligen Mitgliedstaat mit Sanktionen konfrontiert werden. Österreich hat keine dieser in der Verordnung festgeschriebenen Maßnahmen umgesetzt - trotz der wiederholten schriftlichen Aufforderung der Europäischen Kommission vom März und September 2014 - und sieht sich jetzt mit einem EU-Rechtsverletzungsverfahren konfrontiert