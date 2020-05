Öffentliche Bildung geht im Kindergarten los

Immerhin hat Österreich inzwischen eine Universitätsprofessorin für Elementarpädagogik. Hinter dem komplizierten Titel verbirgt sich eine Frau, die sich mit den Bedürfnissen der Kleinsten und der Ausbildung von Kindergärtnerinnen beschäftigt. Frau Professor Cornelia Wustmann sagt: "Im Kleinkindalter entstehen die Grundlagen für alle weiteren Bildungsprozesse." Alles klar? Theoretisch schon. Aber wenn es um die Umsetzung in die Praxis geht, steht man vor vielen Hürden, die man ja in diesem Land zur Genüge kennt. Bund gegen Länder, Bildungsministerium gegen Wissenschaftsministerium, Bürokratie gegen Hausverstand.



Das führt dazu, dass in unseren Kindergärten rund 50 Prozent des Personals Hilfskräfte sind, dass in Österreich - einzigartig - solche Pädagogen keine Universität besuchen und dass natürlich kein Geld da ist, um diese verantwortungsvolle Tätigkeit angemessen zu bezahlen. Das führt dazu, dass die Absolvent(inn)en nach ihrer Ausbildung den täglichen Weg in den Kindergarten scheuen - und lieber ein weiteres Studium an einer Universität belegen. Eh wurscht, es geht ja nur um "die Grundlage für alle weiteren Bildungsprozesse", wie uns Frau Professor Wustmann erklärt hat.



Die beruflichen Herausforderungen, denen sich die Kleinen von heute in spätestens 20 Jahren stellen müssen, werden noch anspruchsvoller sein als heute. Noch mehr als heute werden Wissen und Flexibilität wichtig sein. Dazu Sprachen, Internationalität und eine Portion Selbstsicherheit. Alle diese Fähigkeiten werden im Kleinkindalter vorgeformt. Jedes Kind ist anders, jedes muss anders gefordert und gefördert werden. Dafür brauchen wir ausreichend Pädagogen, weibliche und viel mehr männliche - und sie müssen hervorragend ausgebildet werden. Bleibt die Frage, welcher Politiker sich zuerst in dieser Realität einfindet.