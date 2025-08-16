Oberösterreich: Alkoholisierter E-Biker von Traktor überrollt

Ein alkoholisierter E-Biker ist am Freitagnachmittag in Steinhaus bei Wels von einem Traktor überrollt worden. Der 52-jährige Oberösterreicher erlitt schwerste Verletzungen. Laut Polizei fuhr der Radfahrer an einer unübersichtlichen Stelle mit 20 bis 25 km/h in der Mitte der Fahrbahn. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Traktor, der wegen eines Maisfeldes zuvor nicht ersichtlich war.

Der Radfahrer stürzte und wurde vom Hinterreifen des Traktors und auch vom Reifen des angehängten Ladewagens überfahren. Der 52-Jährige wurde ins Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert. Während bei dem 56-jährigen Traktorfahrer eine geringe Alkoholisierung festgestellt wurde, ergab ein Alkotest bei dem E-Biker einen Wert von 0,96 Promille.