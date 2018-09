Nur zehn Prozent der Waffenbesitzer in Österreich sind Frauen

Auffällig ist, dass die Geschlechterunterschiede in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Im Nordosten Österreichs und in Kärnten ist der Anteil der Waffenbesitzerinnen höher als im bundesweiten Durchschnitt.

In Wien gibt es anteilsmäßig die meisten im ZWR registrierten Frauen. 13,5 Prozent der 35.654 Waffenbesitzer in der Bundeshauptstadt sind weiblich. In Niederösterreich sind es 10,8 Prozent der 79.568 gemeldeten Personen und in Kärnten exakt zehn Prozent Frauen von 23.613 Eigentümern von Feuerwaffen.

Den vierthöchsten Frauenanteil hat die Steiermark mit 9,1 Prozent Waffenbesitzerinnen, die damit aber bereits 0,8 Prozentpunkte unter dem Österreich-Schnitt liegt. 8,7 Prozent Eigentümerinnen sind es in Salzburg, 8,5 Prozent in Vorarlberg, 8,4 Prozent in Oberösterreich und 8,2 Prozent in Tirol. Im Burgenland gibt es 1.196 Waffenbesitzerinnen, was mit genau acht Prozent dem geringsten Anteil entspricht, zeigen die Zahlen des Innenministeriums.