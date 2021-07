Noroviren in Salzburg: Bereits zwei Stadtteile betroffen

Nach dem Ausbruch einer Noroviren-Infektion am Mittwoch im Salzburger Seniorenheim Liefering, wo 16 Personen betroffen sind, wurde am Donnerstag ein ähnlicher Fall aus der Volksschule Nonntal gemeldet. Dort sind rund 30 Buben und Mädchen sowie etwa fünf Lehrkräfte an akutem Brechdurchfall erkrankt, teilte der Magistrat in einer Aussendung mit.

Eine endgültige medizinische Abklärung stand zwar vorerst aus, nach Ansicht von Amtsärztin Astrid Tratter deutet aufgrund der Symptome und des dynamischen Verlaufs alles auf einen neuerlichen Noroviren-Fall hin. Das Gesundheitsamt hat daher sofort nach Bekanntwerden erste Maßnahmen gesetzt: Die Schule wird gründlich durchgereinigt und flächenhaft desinfiziert. An die Kinder wird ein Info-Blatt über die Erkrankung verteilt. Das Schulamt ist ebenfalls informiert, über eine allenfalls nötige Sperre der Schule wird je nach Verlauf entschieden.