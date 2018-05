NÖ: Wasserleiche wurde bei Rollfähre an Land gespült

Am Dienstag in den frühen Abendstunden wurde im Bereich der Rollfähre Klosterneuburg eine Wasserleiche entdeckt. Bei dem Toten soll es sich laut Polizei und Feuerwehr um einen Mann handeln. „Feuerwehren aus Klosterneuburg und Korneuburg waren mit zwei Rettungsbooten im Einsatz und übergaben die Leiche an die Polizei“, sagt Feuerwehrsprecher Franz Resperger.

Laut Resperger dürfte sich die Leiche bereits mehrere Tage im Wasser befunden haben. Aufgrund des Zustandes konnte noch nicht geklärt werden, ob es sich um einen Unfall oder um ein Verbrechen handelt.