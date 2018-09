NÖ: Erste Jungärzte starten Ausbildung in Lehrpraxen

„Die Lehrpraxis ist ein Meilenstein in der Ärzte-Ausbildung. Das Land Niederösterreich ermöglicht mit seinem Kostenbeitrag, dass wir auch zukünftig ausreichend und bestmöglich ausgebildete Hausärzte in allen Regionen unseres Landes haben“, freut sich NÖGUS-Vorsitzender, Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP). „So können die Niederösterreicher auch in Zukunft auf eine wohnortnahe medizinische Versorgung auf höchstem Niveau vertrauen.“

Dass die Jungärzte bereits während ihrer Ausbildung Einblick in die Arbeit in einer allgemeinmedizinischen Praxis bekommen, sieht die nö. Ärztekammer als große Chance. „Erstmals ist es ihnen damit möglich, die Vorzüge der Allgemeinmedizin im täglichen Berufsalltag zu erleben und sich so ein exaktes Bild von diesem Beruf zu machen. Ich würde mir wünschen, dass sich viele der niederösterreichischen Lehrpraktikanten dazu entscheiden, in unserem Bundesland zu bleiben und eine Ordination zu übernehmen“, sagt ÄKNÖ-Präsident Christoph Reisner. Neu ist, dass auch die Gebietskrankenkassen, wie die NÖGKK, die Lehrpraxis mitfinanziert.