Neues Gesetz für leistbares Wohnen: Verein ruft zur Mitarbeit auf

Sein Ziel: Eine Art Weißbuch, das der Politik vorgelegt werden soll.

Nun startet Phase 3: die Online-Debatte.

Ab 26. Juni (und bis 8. September) sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, auf der Homepage wohnrechtskonvent.at ihre Meinungen zur Analyse "Wege zu einem neuen Wohnrecht" zu äußern.

Die Analyse entstand aus ersten Expertengesprächen, bei denen zehn Handlungsfelder (etwa "Wohnen leistbar machen", "Leerstehende Wohnungen" oder "Klimaschutz und Smart Living") erarbeitet wurden.

Vorsprung verloren

Wieso sich eine private Initiative überhaupt dieses Themas angenommen hat?

Jörg Wippel dazu: "Die letzte große Reform, in dem Gebiet hat es 1993 gegeben. Noch sind wir das bestentwickelte Land in dem Gebiet. Aber in den vergangenen zehn bis 15 Jahren ist unser Vorsprung immer kleiner geworden."

Frustration bemerkbar

Franz Fischler, Ehrenpräsident des Forums Wohn-Bau-Politik, ergänzt: "Leistbares Wohnung ist zwar ein Slogan, den mittlerweile jede Partei im Mund führt. Trotzdem hat sich in der Bevölkerung gewisse Frustration eingeschlichen, weil hier wenig Fortschritt bemerkbar ist."