Neue Loipe aus altem Schnee

Vögel überwintern, Pflanzen werden eingewintert, aber: übersommern? Doch auch das gibt es: In Ramsau am Dachstein wurden im Februar 5000 Kubikmeter Schnee angehäuft und monatelang kühl gestellt.

Am Wochenende wurde der Schneehaufen ausgepackt. Tatsächlich waren noch 80 Prozent des ursprünglich angelegten Depots vorhanden, das entspricht 400 Lkw-Ladungen. Was besonders innovativ und modern klingt, ist eigentlich schon uralt. „Die Lagerung von Schnee und Eis geht bis in das 18. Jahrhundert zurück“, berichtet Elias Walser, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Ramsau am Dachstein. Damals wurden Eiskeller errichtet, um auch im Sommer mit Kühlmöglichkeiten versorgt zu sein. Der Ansatz der Touristiker ist ähnlich, der Hintergrund ein anderer. „Die Produktion von Schnee ist im Jänner und Februar mit viel weniger Energieaufwand möglich als im November oder Dezember“, erläutert Walser. „Warum sollten wir den also schmelzen lassen?“

Ganz ohne chemische Hilfsmittel ging man ans Werk: Der Haufen wurde an einer windgeschützten Stelle platziert und mit einer dicken Schicht Hackschnitzel bedeckt. Damit nicht Regen den Berg abträgt, wurde er mit einer Schutzfolie zugedeckt. Obwohl die Temperaturen noch nicht wirklich dauerhaft frostig sind, wurde der Schnee Samstag verteilt. „Der Zeitpunkt passt“, kommentiert Walser. „Schnee, der so lange gelagert worden ist, ist nicht mehr so wärmeempfindlich wie Neuschnee.“ Ein Kilometer lang ist die Loipe, die zu Testzwecken im WM-Stadion aus dem Schnee von gestern gebaut wurde.