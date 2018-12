Nermin und Oma Gaby: Eine ungwöhnliche Freundschaft

Es sind rührende Bilder, die Tirol Heute aus dem SOS Kinderdorf in Imst zeigt. Die junge Syrerin Nermin ist mit nur elf Jahren aus ihrer Heimat nach Österreich geflüchtet. Was sie dabei erlebt hat, verfolgt sie bis heute in ihren Träumen.

Doch in Tirol hat Nermin in der pensionierten Lehrerin Gaby Keller eine neue beste Freundin gefunden. Gemeinsam wollen sie Nermins Traum, Krankrenschwester zu werden, verwirklichen. "Es ist ja keine besondere Leistung", sagt Gaby. "Was ich ihr gebe, gibt sie mir dreifach zurück."