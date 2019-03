"Nazi-Museum" im Keller: Kärtner einstimmig verurteilt

Wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung ist am Montag am Landesgericht Klagenfurt ein 75-jähriger Kärntner zu 13 Monaten bedingter Haft und 1.200 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Der Mann hatte eine umfassende Sammlung an NS-Devotionalien im Keller, die er auch einem Besucher vorführte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von der Uniform bis zum Haarband - alles mit Hakenkreuz

Der 75-Jährige habe seit den 70er-Jahren NS-Devotionalien gesammelt, sagte Staatsanwältin Denise Ebner in ihrem Anklagevortrag. Die Gegenstände hatte er in seinem Keller museumsartig ausgestellt. Verantwortet hatte sich der Mann damit, dass er die Gegenstände lediglich aus Begeisterung für die Wehrmacht und das Militär im Allgemeinen gesammelt habe. Für die Staatsanwältin eine Schutzbehauptung. An mehreren Stecktafeln reihten sich dicht an dicht unzählige Orden, Abzeichen und Medaillen mit Bezug zum Nationalsozialismus. An der Wand hingen Hitlerbilder und ein Relief. Unter den "Exponaten" waren unter anderem ein Keramikgeschirrset mit NS-Symbolen, Keksausstecher in Hakenkreuzform, Gürtelschnallen, Zinnfiguren, Stahlhelme, Fahnen, eine Hitlerjugend-Uniform, Bücher und Haarbänder mit Hakenkreuz. Im Wohnzimmer des Kärntners stand im Bücherregal neben der Bibel eine Taschenbuch-Ausgabe von "Mein Kampf".