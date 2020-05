„Ich habe zur Landespolitik weder Ja noch Nein gesagt“

Bevor er sich am Samstag zum ÖVP-Obmann in Graz wiederwählen lässt, lässt Nagl am Parteitag über seine Ideen abstimmen. Neben Gondelbahn und Feinstaubmaßnahmen stehen auch ein Zukunftsinstitut der Stadt gemeinsam mit den Unis oder ein Bildungsscheck für Frauen auf der Agenda. „Wenn es keine Mehrheit gibt, dann stirbt das jeweilige Projekt.“

Seit einem Jahr regiert Nagl mit Rot und Blau in einer Arbeitspartnerschaft. KPÖ und Grüne sind da nicht im Boot. „ ÖVP, SPÖ und FPÖ in einer Regierung ist sonst österreichweit nicht vorstellbar.“

Zuvor regierte er mit den Grünen. „Das war elektrisierender, auch aufgrund der unterschiedlichen Zugänge zum Thema.“

Im Gegensatz zur gegen den Bund aufmüpfigen Steirer-VP übt sich der Grazer Parteichef moderater. „Die Menschen interessiert das überhaupt nicht, welche Probleme wir inhaltlich in der ÖVP haben.“

Michael Spindelegger sei gewählt und ein gewählter Obmann sollte unterstützt werden. „In Österreich haben wir die Mentalität, die darauf abzielt, dem Nächsten zuzurufen, was er besser machen könnte“, überlegt Nagl. „Ich würde mir aber wünschen, dass jeder dort das Beste gibt, wo er gerade ist.“