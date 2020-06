Nächste Runde im Kartnig-Prozess

Er ist ein Wahnsinniger, ein Grenzüberschreiter. Im Grunde ist er sein Leben lang ein trotziges Kind geblieben", sinniert Gerhard Hirschmann, viele Jahre ÖVP-Politiker in der Steiermark und als Sportlandesrat ein Wegbegleiter Hannes Kartnigs.

Das "trotzige Kind" hat, wie berichtet, aber eine Grenze zu viel überschritten. Nach Opernbesuch und feinem Essen mit Fußfessel am Knöchel in einem Wiener Luxushotel wurde dem 63-Jährigen der Hausarrest gestrichen: Als Kartnig Mittwoch in die Justizanstalt Graz-Jakomini bestellt wurde, behielt man ihn gleich dort.

Die Grenzen erkennen, damit dürfte sich Kartnig oft schwergetan haben. Hirschmann erinnert sich, Kartnigs Auto nicht nur ein Mal im Parkverbot gesehen zu haben. "Ich hab’ ihn dann schon gefragt, Hannes, wieso parkst du ständig, wo du willst? Und er sagte: Ich zahl’ eh die Strafe."

15 Monate Haftstrafe setzte es bekanntlich rechtskräftig wegen Steuervergehens. Ursache: Eine Grenzüberschreitung als Präsident des SK Sturm kaufte Kartnig teure Spieler ein, zahlte Kicker zuweilen schwarz, also an der Finanz vorbei. "Die Spieler haben’s verlangt, bitte", gestand Kartnig im Prozess 2012 in Graz.

"Das mit der Steuer, den Blödsinn, hab’ ich g’macht. Soll ich mich jetzt erschießen?" Deshalb sei er doch "kein Verbrecher", sondern nur "ein Steuersünder", beteuerte er in Interviews, nachdem der Oberste Gerichtshof die rechtskräftige Haftstrafe festgelegt hatte.

Gerhard Hirschmann über Kartnigs Lebenshaltung: "Er anerkennt gesellschaftliche Normen nur bedingt."

In seinen Glanzzeiten war ihm aber die Öffentlichkeit besonders wichtig. Also jene Zeit, wo der damalige Sturm-Präsident zwei Mal strahlend den Meisterteller des Klubs in die Kameras hielt oder Hunderte Gäste zu seinem Fünfziger in den Park des Schloss Eggenbergs lud.

Da warb er auch für eine Kreditkartenfirma, dort posierte er vor seinem Rolls- Royce. Frank Stronach war sein Trauzeuge, Politiker, wie Landeshauptmann Erwin Pröll, drängten in sein Rampenlicht. "Vom Bundeskanzler abwärts hat ihm ja jeder die Füße geküsst und sich gebalgt darum, mit ihm ein Foto machen zu dürfen", erinnert sich Hirschmann.

Kameras schwenkten auf ihn – von der Fernsehsilvestershow bis zum Musikantenstadl. Im Casino soll er zuweilen simultan an mehreren Tischen gespielt haben. So steht es in seiner 2001 erschienen Biografie "Ein steirischer Traum". Im Prozess 2012 tauchten Zahlen auf: Jetons um 6,9 Millionen Euro habe Kartnig erworben, aber nur 4,2 Millionen Euro rückeingelöst.