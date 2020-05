Nacht-Gastro: Disco-Betreiber wollen für 100 Gäste öffnen

Nun gehe es um ein schrittweises Hochfahren: So kann sich Nahtschläger vorstellen, ab Juni Clubs für rund 100 Gäste zu öffnen. Spätestens im September sollten auch die ganz großen Betreiber hochgefahren werden können. „Es braucht zumindest im Herbst ein gesichertes Öffnungsszenario“, fordert Nahtschläger von ÖVP und Grünen.

Bis 23 Uhr zu öffnen sei für Clubs, die ab 22 Uhr aufsperren, jedenfalls keine Option. Um mehr Druck zu machen, haben sich österreichweit Betreiber von gut 20 Nachtclubs zusammengetan.

Unterstützt werden die Nachtgastronomen von den Neos. „Die Menschen wollen feiern“, sagt der Wiener Landtagsabgeordnete Markus Ornig. Alleine in Wien sorgte die Nachtgastronomie für 24.000 Jobs und einen Jahresumsatz von einer Milliarde Euro pro Jahr.

„Man geht in einen Club oder eine Bar, wenn man wieder schmusen möchte. Und diese Chance ist derzeit nicht da.“ Kultur, Gastronomie und Hotellerie hätten bereits einen Fahrplan in der Corona-Krise. In der Nachtgastronomie herrsche aber „Perspektivenlosigkeit“.