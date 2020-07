Nachruf auf Erich Beyer: "Meine berufliche Heimat war der KURIER"

„Ich bin der einzige noch lebende Redakteur, der bei der ersten Ausgabe des Neuen KURIER am 18. 10. 1954 schon dabei war“, erzählte Erich Beyer nicht ohne Stolz, wenn man ihn in den vergangenen Jahren auf seine berufliche Laufbahn ansprach. Bis 2008 verfasste er (mit kurzen Unterbrechungen) Beiträge für den KURIER – unglaubliche 64 Berufsjahre lang. Er starb am 1. Juli im 96. Lebensjahr in Wien. Bis zu seinem Tod war er auch der älteste KURIER-Redakteur.

Der 1925 geborene Wiener Beyer hatte als „Geltungsjude“ (ein nationalsozialistischer Begriff) mit vielen Entbehrungen, Glück und der Hilfe nichtjüdischer Mitbürger die NS-Zeit in Wien überlebt. Nach dem Krieg arbeitete er u. a. für die Tageszeitung Neues Österreich.