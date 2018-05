Nachhaltiger Kaffeegenuss aus Wien

Nun ging es aber nicht nur um den Umweltgedanken. Denn der Kaffee, der in den Kapseln steckt, soll auch schmecken. Momentan bietet Fabico sieben verschiedene Stärken an. Laut den Kunden liegt das Wiener Start-up nicht nur bei der Verpackung, sondern auch beim Geschmack vor dem großen Marktführer aus der Schweiz.

Hinzu kommt, dass der in Italien produzierte Kaffee sowohl Bio als auch Fair Trade zertifiziert ist. „Die Kapsel ist das Eine, aber auch, dass wir auf nachhaltige Produktion des Kaffees achten, gehört zum Alleinstellungsmerkmal“, erklärt Tutic, während er an seinem Kaffee nippt. Der Firmeninhaber, der gelernter Barista ist, konsumiert selbst übrigens zwischen acht und zwölf Tassen seines stärksten Kaffees pro Tag. „Ich trinke ihn in der Früh kurz vor sieben bis spätabends um halb 12. Schlafen kann ich trotzdem gut“, scherzt der Wiener.

Neben klassischen Kaffeesorten gibt es bei ihm auch spezielle Röstungen. Darunter hat er Variationen, wo Haselnüsse oder Kakaobohnen mitgeröstet werden, im Programm. Außerdem gibt es eine entkoffeinierte Version.