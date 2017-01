Nach einem Verkehrsunfall in Oberaudorf in Bayern am Dienstagabend ist am Mittwoch auch der zweite Pkw-Insasse aus Tirol, ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Kufstein, im Krankenhaus verstorben. Dies teilte die bayerische Polizei mit. Bereits zuvor war ein 20-jähriger Tiroler seinen schweren Verletzungen erlegen.

Laut Zeugenaussagen war der Pkw auf einem Parkplatz an der Niederaudorfer Waldalpe nahe des Skigebiets Sudelfeld ins Schleudern geraten. Nach einem Überschlag rutschte das Fahrzeug auf dem Dach über eine Böschung in ein aufgestautes zugefrorenes Bachbett und versank größtenteils.

Schwierige Rettung

Zeugen unternahmen erste Rettungsversuche, konnten jedoch wegen der Dunkelheit und der gefrorenen Eisdecke nicht zu den Fahrzeuginsassen vordringen. Die Rettungskräfte konnten die jungen Tiroler schließlich bergen. Die beiden wurden reanimiert und in die Krankenhäuser nach Rosenheim beziehungsweise Großhadern verbracht. Der 20-Jährige verstarb noch in der Nacht auf Mittwoch.

Weil die Anzahl der Fahrzeuginsassen zunächst nicht feststand, wurde auch das Gewässer von Tauchern abgesucht. Die Ermittlungen zu genauen Unfallursache waren im Gange.