Nach Messer-Attacke: Frau (45) versteckte sich mit Sohn im Keller

Die 31-Jährige wurde von der Schnellen Interventionsgruppe in der Wohnung festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Graz gebracht. Nach den Einvernahmen soll sie in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert werden. Der Sohn blieb unverletzt, teilte ein Polizist auf APA-Anfrage mit.

Motiv noch unklar

Zum Tatmotiv gab es am Freitag zu Mittag noch keine Erkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher. Die Rumänin, die nicht in dem Mehrparteienhaus wohnt, wollte das mitgebrachte Messer noch in der Wohnung verstecken. Es wurde jedoch von Beamten der Polizeiinspektion Karlauerstraße gefunden und sichergestellt. Die 45-Jährige erlitt durch den Angriff zwar mehrere Schnittwunden, sie musste jedoch nicht ärztlich versorgt werden.