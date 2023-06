Nach Hundeattacke in Salzburg: Polizei ersucht Halter, sich zu melden

Nach einer Hundeattacke in der Stadt Salzburg ersucht die Polizei nun den Halter des Tieres und etwaige Zeugen, sich bei der Exekutive zu melden. Bereits vor einer Woche, am Vormittag des 7. Juni, war eine 81-jährige Frau im Bereich der Friedensstraße im Vorbeigehen von einem angeleinten Hund mehrmals am linken Unterarm gebissen worden.

Der Hundehalter flüchtete nach der Attacke mit dem Hund. Die verletze Frau wurde nach dem Vorfall ins Krankenhaus gebracht und dort genäht.