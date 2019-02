Nach Bluttat in Dornbirn: Verdächtiger bleibt in U-Haft

Der 34-jährige Mann, der den Sozialamtsleiter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn erstochen haben soll, bleibt wie erwartet in Untersuchungshaft. Das habe das Oberlandesgericht Innsbruck ( OLG) entschieden, bestätigte Verfahrenshelfer Daniel Wolff einen Bericht der NEUE Vorarlberger Tageszeitung. Der Verdächtige hatte auf einer Haftbeschwerde bestanden.

Das OLG habe die Beschwerde seines Mandanten gegen seine Inhaftierung erwartungsgemäß abgelehnt, da bei dringendem Mordverdacht die Verhängung der Untersuchungshaft obligatorisch sei, so Anwalt Wolff. Zudem führte das Gericht als weitere Haftgründe Tatbegehungsgefahr sowie Fluchtgefahr an. Eines der insgesamt vier Kinder des 34-Jährigen lebe in der Türkei, so die Begründung.