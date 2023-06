Mutmaßlicher Einbrecher wollte in Tirol Haftzelle fluten

Nach seiner Festnahme wegen eines versuchten Einbruchs in Schwaz in Tirol hat ein 31-Jähriger in der Nacht auf Freitag beinahe seine Haftzelle unter Wasser gesetzt. Kurz vor Mitternacht hatte der Mann in eine Wohnung in der Silberstadt einbrechen wollen. Die Bewohnerin war jedoch zuhause und verständigte sofort die Polizei, wie die Exekutive berichtete. Der Mann flüchtete und wurde etwa eineinhalb Stunden später in Schwaz festgenommen. Dann randalierte er in seiner Zelle.

Während seiner vorläufigen Verwahrung beschädigte der 31-Jährige eine Matratze. Außerdem versuchte er die Zelle über das Waschbecken zu fluten, schilderte Polizeisprecher Stefan Eder gegenüber der APA. Der Mann war mittlerweile wieder auf freiem Fuß und wurde angezeigt.