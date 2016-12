Murau: Angesägte Strommasten beschäftigen die Polizei

Fünf angesägte Strommasten beschäftigen die Polizei im obersteirischen Bezirk Murau. Unbekannte hatten die Masten irgendwann in den vergangenen Monaten beschädigt, zwei von ihnen fielen zuletzt um und sorgten für Stromausfälle. Die anderen Masten konnten von den Mitarbeitern des Energieversorgers vorerst repariert werden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Täter dürften die Masten im Katschtal - genauer gesagt in den Orten Schöder, Baierdorf und Katsch an der Mur - zwischen Oktober und Dezember oberhalb der Betonsockel angesägt haben. Der Schaden beträgt mehr als 10.000 Euro, teilte die Polizei am Donnerstag mit.