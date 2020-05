Münzschatz aus Mittelalter ist Jackpot für Forscher

Inflation ist keine Erfindung der Neuzeit. Das zeigt ausgerechnet ein Schatz, der 2009 in einem Wald in Tulfes, Tirol, gehoben wurde. Ein Großteil der rund 1200 Münzen wurde unter Herzog Friedrich IV. von Österreich (1382 bis 1439) geprägt. „Die schlechte Legierung der Münzen zeigt, dass diese damals in Massen produziert wurden“, erläuterte Helmut Rizzolli vom Institut für Archäologien der Universität Innsbruck am Montag in Innsbruck.