Motorradfahrer ohne Helm verletzte sich in Tirol schwer am Kopf

Ein 41-jähriger Motorradfahrer ist Donnerstagabend bei einem Unfall in Stams in Tirol (Bezirk Imst) schwer am Kopf verletzt worden. Der Mann war auf einem Gemeindeweg unterwegs gewesen, als er aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und stürzte.