Morgenverkehr: Hier brauchen Sie heute länger

Auf der Westautobahn Richtung Wien bei Loosdorf gibt es noch zwei Kilometer Stau vor einer geräumten Unfallstelle.

In Graz in der Steiermark steht man 15 Minuten auf der Petersgasse stadteinwärts und am Bahnhofgürtel Richtung Wienerstraße.

Wien gibt es über 20 Minuten Stau im 19. Bezirk Richtung Lände auf der Muthgasse, der Barawitzkagasse und der Gunoldstraße wegen Bauarbeiten.

10 Minuten steht man derzeit auch am Franz-Josefs-Kai.