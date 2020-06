Taxifahrerin erstochen - Ex-Freund gesteht die Tat

Auf ihre Pension hat sich Monika A. schon gefreut. „Drei Jahre hat sie noch, das hat die Monika mir erzählt“, schildert Manfred Hauer. Der Tiroler hat die 54-Jährige am Standplatz vor dem Bahnhof in Wörgl Dienstagnacht getroffen, mit ihr getratscht. „Über die Gäste, die so einsteigen. Dann hab’ ich einen Fahrgast gekriegt und bin weggefahren.“

Wenige Minuten nach diesem Gespräch war die Frau tot. Getötet durch mehrere Stiche in den Hals: Als mutmaßlicher Täter wurde der frühere Lebensgefährte der Taxilenkerin verhaftet.

Der 44-Jährige soll laut Christoph Hundertpfund vom Landeskriminalamt Tirol gestanden haben. Als mögliches Motiv gilt Eifersucht: Die 54-Jährige soll sich erst vor einem Monat von dem Landwirt getrennt haben und aus seinem Haus ausgezogen sein. Zwei Jahre lang seien die beiden ein Paar gewesen. „Aber er hat sie zurückhaben wollen“, beschreibt Hundertpfund.

Dienstagnacht soll er demnach in das Taxi seiner Ex-Freundin eingestiegen sein, bewaffnet mit einem Klappmesser: Auf dem Video einer Überwachungskamera ist eine Gestalt zu sehen, die im Wagen Platz nahm. Das Auto setzte sich in Bewegung, kam aber nach 150 Metern zum Stillstand. Allerdings fiel Zeugen auf, dass der Wagen wackelte. „Das lässt darauf schließen, dass ein Kampf stattgefunden hat“, überlegt der Kriminalist. Nach zwei Minuten stieg der Mann wieder aus und rannte davon. Die 54-Jährige konnte dann noch selbst aus dem Taxi aussteigen, brach jedoch daneben zusammen.

Zeugen holten Hilfe. Der Notarzt konnte A. noch wiederbeleben, doch sie starb kurz darauf, der Blutverlust war zu groß. Der Verdächtige wurde Mittwoch, kurz vor sieben Uhr Früh, in seinem Haus festgenommen. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde dort gefunden.