Mordprozess: "Selbst die Ermittler waren erschüttert"

„Wie lange hat das gedauert?“, fragt die Richterin. Der Angeklagte überlegt: „Fünf Minuten, zehn?“

Der Staatsanwalt spricht zuvor von einer „besonders brutalen und abscheulichen Tat. Selbst die Mordermittler waren erschüttert über die Kälte und Gleichgültigkeit des Täters gegenüber dem Opfer.“ Gegrinst und gelacht habe der Mann bei der Einvernahme. Bis zu zehn Minuten lang hat der Grazer auf den Pensionisten eingetreten, den er zuvor mit einem Faustschlag bewusstlos schlug.

Der Oststeirer starb am 12. Dezember, weil er „zur falschen Zeit am falschen Ort war“, wie der Staatsanwalt den Geschworenen beschreibt: Der Pensionist wollte in Graz-Andritz Geld abholen, das die Mutter des Angeklagten ihm für Umbauarbeiten an ihrem Haus zahlen wollte. Als der Pensionist (66) das Grundstück betrat, rastete der 31-jährige aus. „Warum?“, will die Richterin am Montag vonm 31-Jährigen wissen. Doch er weiß es selbst nicht. „Ich glaub’, ich hab' mich irgendwie bedroht gefühlt . Aber das war krankheitsbedingt."