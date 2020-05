Mordprozess in Graz: Beide Angeklagte schuldig

Wenn der Körper nicht gefunden wird, dann ist es kein Mord.“ So einfach sei der Fall für Halil I. erledigt gewesen, heißt es in der Aussage jenes Mannes, der als dritter Angeklagter im Mordprozess eigentlich in Graz vor Gericht stehen müsste. Doch er sitzt in Weißrussland in U-Haft. So wird nur gegen die beiden Bankangestellten verhandelt, die laut Staatsanwältin ohnehin die Haupttäter seien: Halil I., 30, und Ferhat K., 24.

Sie sollen ihren Kunden Heinz-Peter E. erdrosselt haben, weil er ihre Manipulationen an seinen Konten entdeckte. 223.000 Euro sollen die beiden abgezweigt haben, ehe sie der 54-Jährige im Feber 2014 zu Rede stellte. „Da war sein Todesurteil“, glaubt die Anklägerin: I. zerstückelte die Leiche, die Teile wurden in Kübeln einbetoniert und in der Mur versenkt. Taucher fanden Monate später nur einige der Kübel. „Der Mord war perfide geplant und aus einem der niedrigsten Motive, Geldgier.“

Doch die Angeklagten schieben die Schuld hin und her. Sie geben bloß die Veruntreuung des Geldes zu. K. behauptet, der ältere Kollege habe ihn gezwungen, „entweder du machst mit, oder ich brauche mehr Beton.“ I. wiederum will bloß Beton gemischt haben.