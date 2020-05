Moderne Technik soll alte Fälle zu lösen

Mehrere weitere Fälle haben die Cold Case-Experten derzeit in Bearbeitung, wie den Mord an Daniela Kammerer: Die 19-jährige Studentin wurde im Juni 2005 in einer Telefonzelle in Innsbruck mit zwei Messerstichen getötet. Offensichtliche Hinweise auf den Täter gibt es keine: Kammerer war angezogen, ihre Geldtasche und ihre Ausweise waren da.

Auch auf die Fährte von als vermisst gemeldeten Personen hängen sich die Ermittler: Der Fall einer seit 1998 abgängigen Oberösterreicherin steht derzeit ebenfalls auf Linzers Agenda.