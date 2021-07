Mit Mord an Kindern gedroht: Erpresser verhaftet

Ein 24 Jahre alter Kärntner hat eine 53-jährige Angestellte aus dem Bezirk Völkermarkt erpresst. Er forderte von der Frau 310.000 Euro, andernfalls werde er ihre beiden Kinder töten. Die Frau wandte sich an die Polizei. Als der Erpresser versuchte, das hinterlegte Geld abzuholen, schlugen die Beamten zu und nahmen ihn fest. Bei der Befragung nannte er Geldnot als Motiv.

Der 24-Jährige, der bisher laut Polizei völlig unauffällig war, kannte die Familie, er stammt ebenfalls aus dem Bezirk Völkermarkt. Am 30. November schickte er ihr eine E-Mail-Nachricht. Darin forderte er die Hinterlegung von 310.000 Euro Bargeld an zwei Adressen in Graz und im Bezirk Völkermarkt. "Er hat ganz genaue Anweisungen gegeben, wann und wo das Geld deponiert werden soll", sagte der Leiter des Landeskriminalamtes Kärnten, Gottlieb Türk, gegenüber der APA. Warum der Mann genau diesen Betrag wählte, war zunächst unklar. Die geforderte Geldübergabe sollte in der Nacht auf den 3. Dezember stattfinden.