Mit Geduld zu tierischen Meisterwerken

Von 100 gemachten Fotos kann er zwei bis drei verwenden. Manchmal kommt es auch vor, dass er mit leerer Speicherkarte nach Hause kommt. Das empfinde er nicht als Niederlage: „Naturfotografie ist für mich mehr als das schlichte Ablichten einer Szene, es hat etwas Meditatives und zutiefst Beruhigendes.“

Manchmal zieht es Julian Rad in die Ferne, aber nur per Zug. Er fliegt nicht gerne, daher bleibt er lieber am Boden – aber auch im übertragenen Sinn hebt er nicht ab: „Mir geht es nicht um den Erfolg. Wenn jemand etwas Kreatives nur aus der Motivation heraus macht, Geld zu verdienen, geht das wohl eher schief.“ Wenn er per Zug verreist, dann beispielsweise nach Holland: Dort gibt es einen Park, in dem man besonders gut Füchse fotografieren kann.