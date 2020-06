Mit Fußtritten gegen Räuber: Taxifahrer wehrte sich

Zum zweiten Mal haben zwei unbekannte Männer am Sonntag Grazer Taxilenker ausgeraubt: Wie beim ersten Mal vergangene Woche hatte ein Täter am Gehsteig gewartet, der maskierte Komplize öffnete dann die Fahrertür und bedrohte das Opfer mit einem Messer. Abermals gelang die Flucht samt Beute. Laut Ermittlern dürfte schon vor dem ersten Raub ein Versuch gescheitert sein.

Ähnlich wie vergangene Woche rief ein vermeintlicher Fahrgast Sonntagfrüh ein Taxi, diesmal in die Kalvarienbergstraße. Als der 48-jährige Lenker gegen 3.15 Uhr anhielt, öffnete der Komplize die Tür. Er hatte sich davor versteckt, damit nur der "Gast" zu sehen war. Mit dem Messer bedrohte der mit einer Motorrad-Unterziehhaube maskierte Täter den Fahrer und griff auf dessen Brieftasche. In dem Moment sprang das Opfer aus dem Taxi und ging mit Fußtritten auf den Räuber los. Dem Täter fiel die Brieftasche aus der Hand. Der Taxler setzte sich zurück in den Wagen und fuhr davon. Im Rückspiegel sah er, wie der Unbekannte die Beute wieder aufhob und in Richtung Zeillergasse davonrannte. Dann rief der 48-Jährige die Einsatzkräfte.