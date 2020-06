Missbrauch: Drei Jahre Haft für Ex-Barkeeper

Seit dem Vorfall vor ziemlich genau einem Jahr hat der Ex-Barkeeper laut Staatsanwältin Katharina Tauschmann verschiedenste Varianten des Tathergangs erzählt. Fest steht, dass er mit einem weiblichen Hotelgast an der Bar geflirtet hatte.

Später ging er mit einer Flasche Champagner und zwei Gläsern zu der Frau, die allerdings auf sein mehrmaliges Klopfen nicht reagierte. Also besorgte er sich einen Generalschlüssel und gelangte so in das Zimmer und hatte dort Sex mit der angetrunkenen und halb schlafenden Amerikanerin. Sie rief anschließend verstört eine Freundin an, diese verständigte die Polizei. Als sie in der Lobby beim Portier Hilfe suchte, kam der Barkeeper dazu, woraufhin sie sich bis zum Eintreffen der Polizei auf der Toilette einsperrte.