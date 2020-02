Missbrauch an Tiroler Skihauptschule: Pädagoge muss in Haft

Der im Frühjahr 2019 am Landesgericht Innsbruck verhandelte Fall, in dem ein ehemaliger Pädagoge der Skihauptschule Neustift eine Schülerin missbrauchte, hat am Mittwoch das Oberlandesgericht ( OLG) Innsbruck beschäftigt. Der Strafberufung gegen das erstinstanzliche Urteil wurde teilweise stattgegeben. Der heute 60-Jährige wurde laut Medienberichten zu 30 Monaten teilbedingter Haft verurteilt.

Zehn Monate davon muss der vormalige Lehrer, Trainer und Direktor der Schule unbedingt in Haft, bestätigte das OLG das Urteil des Schöffensenats vom Vorjahr. Es ist somit rechtskräftig. Allerdings wird der Amtsverlust nun bedingt auf drei Jahre nachgesehen, hieß es. Ein Lehramt würde für den Mann ohnehin nicht mehr infrage kommen, damit ersparte ihm das Gericht den nachfolgenden Pensionsverlust. Außerdem wurden dem Opfer auch vom OLG 5.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Die genaue Begründung des Urteils stand noch aus und ergeht in den kommenden Wochen schriftlich. Die Verteidigung kündigte bereits an, einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens zu stellen.