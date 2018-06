„Millionär macht Gemeinde populär“

Hooman Vojdani war für ein Interview nicht erreichbar. Seine Mutter, die ihn zur Show begleitete, verlieh ihrer Freude im KURIER-Gespräch Ausdruck. „Unsere Familie hat schon am Montagabend gefeiert.“ Ob sie stolz auf ihren Sohn sei? „Natürlich. Aber nicht, weil er die Million gewonnen hat, sondern weil er so intelligent ist.“ Geld sei nicht alles im Leben, fügte Frau Vojdani an.

Selbst Moderator Armin Assinger zeigte sich beeindruckt: „Für mich war das ein ganz besonderes Ereignis – Hooman Vojdani hat alles bisher Dagewesene mit seiner Schlagfertigkeit in den Schatten gestellt.“

Vojdani schaffte den Sprung in die Mitte bereits am 14. Mai. In seiner ersten Sendung beantwortete er mithilfe aller drei Joker 13 Fragen richtig. In der zweiten Sendung Montagabend meisterte er die 300.000-Euro- und die Millionenfrage ohne Unterstützung. Vojdani ist schon der zweite Burgenländer, der in der ORF-Show die Millionenfrage knacken konnte. Die erste Gewinnerin war Elfriede Awadalla 2005.