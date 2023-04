Messerattacke bei Streit in Villacher Drogenmilieu

Ein Streit in einer Wohnung in Villach hat am Freitagabend mit einer Messerattacke geendet. Drei Männer, die laut Polizei dem Drogenmilieu angehören, waren in Streit geraten - dabei soll ein 42-Jähriger den 21-jährigen Wohnungsinhaber mit einem Messer attackiert haben.

Der Verletzte wurde mit Schnittverletzungen am Oberkörper ins Krankenhaus gebracht, die anderen beiden Männer wurden festgenommen. In der Wohnung wurde eine kleine Menge Drogen sichergestellt.