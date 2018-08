Treffpunkt Wien: „Die Donau ist für mich Zuhause“

Das Konzept ist aufgegangen: Mel Verez fühlt sich sehr wohl. Sie mag die edle Einrichtung, die stylische Stühle auf der Terrasse. Und es sei die ideale Mischung, meint sie nun, als ihr der Kellner Hühnerbrust mit Rosmarinerdäpfeln serviert. Weil sie nach dem Laufen einfach in Jogginghose auf der Terrasse sitzen und dann wieder mit Freundinnen fein am Abend zum Hugo und Aperol Spritz trinken herkommen könne. „Das ist wie Sex & The City“, sagt sie. „Wir diskutieren alles: Trennungen, Beziehungsprobleme, Kinderprobleme.“

Ihr Blick fällt auf die Terrasse, die Donau dahinter. Ihr Leben spielt sich großteils an diesem Fluss ab. „Die Donau ist für mich Zuhause“, sagt sie. Sie wohnt nur ein paar hundert Meter entfernt, ist auch in der Nähe aufgewachsen. Im Juni stand sie auf der Bühne der Donauinsel und in zwei Wochen folgt der Auftritt im Alberner Hafen, einige Kilometer flussabwärts.