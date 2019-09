Mein Geschäft: Glasklare Kunstwerke

Magdalena streift sich eine Plastikschürze über, bindet eine Masche und stellt sich vor ein hüfthohes Gerät: „Das ist eine Horizontalschleifmaschine“, erklärt sie. Und sie muss es wissen: Denn täglich verfeinert sie damit kleine Kunstwerke aus Glas.

Magdalena arbeitet in der Glashütte Comploj in der Westbahnstraße 18 in Neubau, eine der wenigen traditionellen Glasbläsereien in Österreich. „Wir sind das einzige sogenannte Studioglas“, sagt Robert Comploj, der Eigentümer des Geschäfts. Als Studioglas werden kleine Werkstätten bezeichnet.