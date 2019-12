Mein Geschäft: Bretter nach Maß

Er präpariert den Eschenholzkern, hat zuerst die Form eingefräst und anschließend die Rinne mit einem Zweikomponentenfarbstoff (in diesem Fall: rot) gefüllt. „Das schützt den Ski vor Wasser und Witterung“, sagt er. Als nächstes muss das Holz auf die richtige Stärke gebracht werden. Denn darauf komme es an. Sowie auf die Form und die Biegung, die Bieg- und die Vibrationsfähigkeit. „Wenn all das auf den Fahrer abgestimmt ist – auf die jeweilige Größe, das Gewicht, die Fahrkenntnisse – braucht der Fahrer weniger Kraft“, sagt Haffner und legt die Schiebelehre an, um zu prüfen, ob das Eschen-Brett dünn genug ist.

Maßski würden also nicht nur genau so aussehen, wie man möchte, sie würden sich auch besser fahren. Aber Ski aus Holz – hält das? Dominic Haffner lacht. Sie würden besonders lange halten, weil nur die besten Materialien verwendet werden. Durch das Epoxidharz, das am Schluss über das Furnier kommt, sei der Ski auch besonders gut geschützt.

Der Kern aller Ünique Skis ist aus Esche. Ein Kunde habe unlängst sogar den Eschenbaum in seinem eigenen Garten in Ski verwandeln lassen.