Mehrere schwere Unfälle mit Radlern in Tirol

Das sonnige Frühlingswetter hat am Wochenende zahlreiche Radfahrer ins Freie gelockt. Allein die Polizei in Tirol meldete für den Freitag eine Reihe schwerer einschlägiger Unfälle. Nach einem Zwischenfall musste am frühen Abend die Innsbrucker Höhenstraße gesperrt werden.