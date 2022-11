Medizinischer Notfall am Steuer: Frau stoppte Auto mit Handbremse

Ein 72-jähriger Kärntner erlitt am Samstag während einer Pkw-Fahrt im Bezirk Spittal/Drau am Steuer einen medizinischen Notfall: Seiner Beifahrerin, 77, gelang es, mit der Handbremse den Wagen anzuhalten. Der Vorfall endete dennoch tragisch - der Pensionist starb trotz der Bemühungen zahlreicher Ersthelfer und von Rettungssanitätern, wie die Landespolizeidirektion Kärnten am ersten Adventsonntag mitteilte.

Der Pensionist aus dem Bezirk Spittal/Drau war auf der Kreuzner Landesstraße in der Gemeinde Paternion unterwegs. Seine Beifahrerin merkte, dass der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren begann. Sie konnte den Pkw geistesgegenwärtig durch Anziehen der Feststellbremse bzw. Auskuppeln des Gangs unbeschädigt zum Stillstand bringen.

Reanimationsversuche durch andere Verkehrsteilnehmer sowie durch zufällig vorbeikommende Rettungssanitäter blieben letztlich erfolglos. Auch die Besatzung des Rettungshubschraubers RK 1 konnte dem 72-Jährigen nicht mehr helfen.