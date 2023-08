Massenschlägerei mit Fußball-Fans: Fünf Verletzte

Eine Massenschlägerei zwischen 15 bis 20 Personen in einem Lokal am Rudolfskai in der Nacht zum Sonntag in der Stadt Salzburg hat mindestens fünf Verletzte gefordert. Auch Unbeteiligte sollen dabei zum Teil schwere Blessuren davon getragen haben.

Barhocker und Gläser flogen

Eine Gruppe von Fußball-Fans soll erst wahllos auf Lokalbesucher losgegangen sein, danach entbrannte eine handfester Streit mit den Türstehern, berichtete die Landespolizeidirektion. Demnach seien die Kontrahenten mit Fäusten, Fußtritten und Barhockern aufeinander losgegangen, Gläser wurden zu Wurfgeschoßen.