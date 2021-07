Massenschlägerei in der Ski-Arena: Urlauber mit Messer attackiert

Nach einer blutigen Auseinandersetzung unter Touristen Donnerstagnacht in Bramberg, Pinzgau, sucht die Polizei jetzt einen mutmaßlichen Messerstecher. Sein Opfer, ein 26-jähriger Deutscher, musste wegen Stichwunden im Nierenbereich notoperiert werden. Er ist mittlerweile außer Lebensgefahr, heißt es aus dem Spital in Zell am See.

Der Gesuchte soll ein 1,85 Meter großer, athletischer Georgier oder Russe mit kurzem, dunkelblondem Haar sein. Er war mit grauem Pullover, glänzender ärmelloser Weste, dunklem Anorak, eng anliegender grauer Sporthose und spitzen Halbschuhen bekleidet. Laut Polizeisprecher Anton Schentz gibt es einen Hinweis: Der Täter soll mit dem Taxi nach Zell am See geflüchtet sein. Die Polizei sucht dort nach einem Beherbergungsbetrieb, in dem sich am späten Donnerstagabend noch ein Mann ein Zimmer organisiert hat.

Was sich bei der Massenschlägerei bei der Talstation der Smaragdbahn in Bramberg abgespielt hat, bleibt vorerst ein Rätsel. Die Aussagen der Beteiligten der Schlägerei seien zum Teil widersprüchlich, so Schentz. Fünf der sechs Männer aus Deutschland, Russland und der Ukraine wurden zum Teil schwer verletzt.